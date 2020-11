(Agenzia Vista) Udine, 1 Novembre 2020 Partite IVA in piazza ad Udine: "Se non ci ascoltano faremo sciopero fiscale". Il servizio Il "popolo delle partite IVA” si è riunito in piazza XX settembre a Udine per manifestare contro le restrizioni anticovid imposte dal Governo. Una manifestante: "Non vogliamo violenze, ma se il Governo non rispetta le nostre proposte faremo sciopero fiscale". / Courtsy Udinese Tv Durata: 02_29 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev