Pasqua in zona rossa, il programma dei napoletani: "Casa, minestra e pastiera"

(Agenzia Vista) Napoli, 02 aprile 2021 "Staremo a casa, al massimo verrà a trovarci un'amica, ma prepareremo un pranzo super, come da tradizione: minestra, pastiera e agnello non possono mancare", la zona rossa non annulla i pranzi di Pasqua dei napoletani che passeranno in casa queste feste. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev