Pasquetta in zona rossa a Milano, poca gente in una sorvegliata piazza Duomo. Le immagini

(Agenzia Vista) Milano, 5 aprile 2021 Poche le persone in giro in piazza del Duomo e lungo le vicine vie dello shopping nel pomeriggio di Pasquetta. Il cuore di Milano, sorvegliato dalle forze dell’ordine in auto e a piedi, si presenta tranquillo. Ecco le immagini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev