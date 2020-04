(Agenzia Vista) Milano, 13 aprile 2020 Pasquetta, Sala: "Usiamo i droni, anche piccoli assembramenti danno per tutti" Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in diretta Fb dal Parco Lambro per vedere all'opera i droni dei vigili: "I cittadini mi scrivono in tanti che c'è in giro ancora tanta gente. Ad oggi utilizziamo i droni soprattutto nei parchi, con questo bel tempo è necessario" / fonte FB Beppe Sala Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev