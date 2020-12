(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2020 Passeggeri tornati da Uk, “Esperienza pessima ma nessuno scenario apocalittico” “E’ stata un’esperienza che non vorrei mai ripetere, a livello economico e psicologico. Ho avuto stamattina un attacco di panico perché non arrivava il mio test e dovevo partire e tornare a casa, visto che non ho una casa a Londra dal 20“. Queste le parole di una dei passeggeri intervistati dal primo volo organizzato per il ritorno dal Regno Unito dopo il blocco del traffico Italia-Uk, esclusivamente per residenti in Italia e persone in condizioni di criticità. Il volo è atterrato all’Aeroporto Leonardo da Vinci a Fiumicino (RM). La ragazza ha aggiunto: “Le notizie che arrivano dal Regno Unito sono completamente distorte dal mio punto divista, si parla di uno scenario apocalittico che non esiste per quello che ho vissuto”. Durata: 03_29 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev