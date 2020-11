(Agenzia Vista) Zagabria, 30 novembre 2020 Patrimoniale, Di Maio: "Non serve, è il momento di eliminare microtasse inutili e riformare fisco" "Abbiamo già' visto questo film nella crisi tra il 2007 e il 2008, quando a qualcuno venne in mente di aumentare le tasse per risolvere la crisi e abbiamo scoperto sulla pelle di tanti italiani e tante imprese italiane che andava fatto il contrario. Se qualcuno pensa che possiamo uscire dalla crisi economica generata dalla pandemia aumentando le tasse ci troverà dall'altra parte". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Zagabria. 00_47 Ministero degli Affari Esteri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev