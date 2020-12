Patrimoniale, Rosato (Iv): "È il momento di abbassare tasse, non di introdurne altre"

(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2020 Patrimoniale, Rosato Iv E il momento di abbassare tasse, non di introdurne altre "Non mi sembrano tempi per la patrimoniale, questo è il momento di abbassare le tasse per famiglie e imprese, non di metterne di nuove". Lo ha dichiarato l'esponete di Italia viva Ettore Rosato. 00_23 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev