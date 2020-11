(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre Patuanelli: “Da Governo misure flessibili e automatiche per nuove zone arancioni e rosse” “La situazione epidemiologica è in continua evoluzione. Per questo dal Governo sono state previste misure flessibili che si applicano automaticamente a nuove eventuali zone arancioni o rosse. Quanto agli aiuti l’Agenzia delle entrate ha erogato a 220mila imprese bonifici per oltre un miliardo e ne arriveranno altri” queste le parole del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. Durata: 00_27 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev