Patuanelli: "Etichettatura Nutriscore per noi inaccettabile"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 maggio 2021 "Credo che del Nutriscore si salvi la mediaticità del semaforo, l'intuitività dei colori. Non è però un sistema di informazione. E' un metodo di condizionamento del mercato che per noi è inaccettabile", così il ministro dell'Agricoltura Patuanelli a Bruxelles per una riunione con i suoi omologhi europei. / Facebook Stefano Patuanelli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev