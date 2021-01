(Agenzia Vista) Roma, 20 gennaio 2021 Patuanelli: "Fare ministro Sviluppo economico durante pandemia è un ossimoro" "Fare il ministro dello Sviluppo economico durante la pandemia è un ossimoro. Comprendo al 100% le manifestazioni di difficoltà che arrivano dalle associazioni di categoria per le restrizioni, purtroppo fuori da un'enoteca ci sono gli stessi esercenti sanzionati se ci sono assembramenti sono impossibilitati a mandare via dal marciapiede o dalla strada le persone. La ratio di questo provvedimento quindi è evitare assembramenti anche al di fuori dalle enoteche, comprendo come si possa creare un'assimetria nelle logiche di concorrenza ma preferivamo far continuare a lavorare chi poteva, questo tuttavia è un tema che nello scostamento di bilancio verrà tenuto in alta considerazione". Così il ministro allo Sviluppo economico. Stefano Patuanelli, durante il question time alla Camera dei deputati. / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev