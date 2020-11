(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2020 Patuanelli: "Fondamentale mantenere superbonus 110%" "I dati ci dicono che grazie al superbonus sono state create circa 5 mila nuove imprese, in particolare al Sud. La misura quindi sta funzionando, credo che la proroga non possa non essere fatta". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, durante un'audizione al Senato sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. 02_05 Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev