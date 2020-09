(Agenzia Vista) Cernobbio, 06 settembre 2020 Patuanelli: “Governo non può vivere nella paura di chi possa arrivare se noi andiamo via” Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli parlando al Forum Ambrosetti: “Il Governo non può vivere nella paura di chi possa arrivare se noi andiamo via. Noi dobbiamo lavorare per risolvere problemi dei cittadini.” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev