(Agenzia Vista) Roma, 9 settembre 2020 Patuanelli: “Non più tollerabile uno sviluppo economico senza tutela dell’ambiente” “Negli ultimi anni la sensibilità ambientale è cresciuta notevolmente. Non è più tollerabile uno sviluppo industriale che non tenga conto delle necessità di tutela dell’ambiente” queste le parole del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli in Commissione alla Camera. / Webtv.camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev