Pd, antifascismo elettorale. Manifestazioni da passerella

Quello del PD è antifascismo elettorale. Oggi serve lottare contro la guerra per una pace stabile. Non servono le manifestazioni da passerella. Per prendere un voto in più il PD (ma anche la destra), vorrebbe tornare agli anni ‘70, con i giovani che si uccidono nelle piazze, con gli opposti estremismi. Oggi il fascismo è rappresentato dalla grande finanza che controlla la politica. Oggi il nuovo olio di ricino è il fact-checking, gli algoritmi con cui vengono censurate le opinioni, il mainstream che lobotomizza l’informazione. Essere antifascisti oggi significa esser contro la guerra ed il totalitarismo globalista e liberista. (Marco Rizzo, Democrazia Sovrana Popolare)