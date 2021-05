Pdl antifascismo, Pastorino (Leu): "Provvedimento affine a Ddl Zan, ora rapido ok"

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2021 Con questa proposta di legge vogliamo migliorare le attuali normative, che sono farraginose e spesso inapplicate. Il provvedimento è in questo senso affine al ddl Zan come intenti, seppure sia concentrato su altri temi. Il problema in questi casi è la spiegazione del testo, perché quando avviene è quasi naturale essere favorevoli". Lo dice il deputato di Leu, Luca Pastorino, illustrando la pdl di cui è firmatario, calendarizzata in commissione Giustizia alla Camera e presentata oggi in conferenza stampa a Montecitorio, insieme al deputato di Leu, Federico Conte, e all'ex parlamentare, Andrea Maestri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it