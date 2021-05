Pdl razzismo, Maestri (ex deputato): "Cuore proposta scioglimento organizzazioni che compiono reati"

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2021 "Dall'attentato di matrice fascista, compiuto da Luca Traini a Macerata, ci sono stati numerosi atti con movente neofascista. I dati ci tratteggiano un quadro molto preoccupante, in Italia e in Europa. Il cuore di questa proposta di legge è la possibilità di scioglimento e di confiscare i beni delle organizzazioni, che commettono reati di matrice fascista e discriminatoria". Lo dice l'ex parlamentare, Andrea Maestri, che insieme al deputato di Leu, Luca Pastorino, ha illustrato la proposta di legge, calendarizzata in commissione Giustizia alla Camera, in conferenza stampa a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it