(Agenzia Vista) Venezia, 02 settembre 2020 Pedro Almodovar arriva alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare 'The Human Voice' Il regisa spagnolo Pedro Almodovar arriva alla 77. Mostra d'arte cinematografica di Venezia per presentare 'The Human Voice', girato e montato subito dopo la fine del confinamento e interpretato dall'attrice Tilda Swinton, a cui verrà consegnato anche il Premio Leone d'oro alla carriera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev