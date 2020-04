Per Di Maio la polemica sulla app Immuni è "singolare"

Roma, 22 apr. (askanews) - "In questo Paese ci facciamo geolocalizzare anche quando dobbiamo ordinare una pizza o un panino con una app, ci facciamo geolocalizzare da tutti i social del mondo e gli diamo tutte le autorizzazioni, ma ora facciamo una app, che è facoltativa e non prevede penali per chi non la usa, e scoppia la polemica sulla privacy e scoppia proprio su quei social a cui abbiamo dato l autorizzazione a trattare tutti i nostri dati personali. Lo dico con ironia perché è un dibattito un po singolare". Lo ha detto a Sky TG24 il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.