(Agenzia Vista) Milano, 01 settembre 2020 Pericolo seconda ondata Covid, i milanesi sono preoccupati o il peggio è passato? “La paura è ancora tanta” spiega una anziana signora intervistata in corso Buenos. “Anche grazie ai mezzi di informazione che fanno in modo che la guardia non cali” dice un altro, “No per me l’attenzione è calata molto, ma del resto era inevitabile visti i messaggi contraddittori”. Sembrerebbe, anche dalle numerose mascherine all’aperto nonostante l’assenza di obblighi che l’attenzione dei Milanesi in questo inizio di settembre sia elevata e che il rischio di una seconda ondata preoccupi molto i cittadini del capoluogo Lombardo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev