(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2020 Perilli (M5S): “Grazie a noi saranno abbassati canoni affitti con rimborsi a proprietari di casa” “Grazie al Movimento 5 Stelle verranno abbassati i canoni degli affitti in virtù dei rimborsi per i proprietari di casa. Servono fatti, non giochi di palazzo. Chi minaccia il Governo fa un danno al Paese. Il compito fondamentale adesso è investire bene i 209 miliardi di euro del Recovery Fund e non possiamo perdere tempo”. Queste le parole di Gianluca Perilli, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, in una dichiarazione a Piazza Mazzini a Roma. Durata: 00_16 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev