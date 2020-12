(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2020 Pescatori liberati, Contestazioni durante intervento di Fazzolari (FdI) “Mi auguro per il bene della nostra nazione che nessuno poi voglia vantarsi di aver riportato a casa con 100 giorni di ritardo i nostri pescatori. Per concludere la figuraccia internazionale che l’Italia ha fatto per questo Governo di inetti ricordiamo le dichiarazioni del Governo che ha più volte detto che la nostra intelligence era al lavoro. L’intelligence si adopera quando c’è un sequestro, non quando dei pescatori sono detenuti in un carcere di un Paese noto. Se i nostri servizi segreti devono scoprire dove sono i pescatori non siamo messi bene”. Così il Senatore Giovanbattista Fazzolari (FdI) intervenendo in Senato in merito alla notizia della liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo. La Presidenza richiama all’ordine i colleghi che lo contestano. / Youtube: Senato Tv Durata: 01_18 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev