(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2020 Pescatori Mazara, Casini: “Non ci sono cappelli da mettere su questa liberazione” “Da persona che vota questo governo, da senatore che lo sostiene, sono certo che il Presidente del Consiglio userà quella sobrietà comunicativa che è necessaria perché questo non può essere in alcun modo un risultato di una parte politica, ma se questo risultato è – come noi siamo convinti – acquisito, dev’essere un risultato di tutto il parlamento, maggioranza e opposizione. Qui non ci sono cappelli da mettere su questa liberazione perché questo sarebbe intollerabile per un senso della misura che tutti noi siamo tenuti ad osservare”. Così il Senatore Pier Ferdinando Casini alla notizia della liberazione dei Pescatori di Mazara del Vallo durante la discussione sulle proposte di questione pregiudiziale del disegno di legge per la conversione del Dl immigrazione in Senato. / Senato Tv Durata: 01_19 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev