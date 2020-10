(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2020 Pescatori trattenuti in Libia, Salvini: "Ministro Esteri dimostri di esistere" Il leader della Lega, Matteo Salvini, in piazza Montecitorio con i deputati e i senatori del suo gruppo per esprimere solidarietà ai pescatori di Mazara del Vallo, trattenuti da settimane in Libia. Presenti i familiari dei pescatori siciliani che da giorni cercano di fare sentire la loro voce alle istituzioni per riavere i loro padri, mariti e figli indietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev