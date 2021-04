(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2021 "La commissione d'inchiesta è stata istituita per verificare se allo scoppio della pandemia ci fosse un piano pandemico, poi c'è il problema della segnalazione dell'Oms di una polmonite interstiziale a Wuhan e come mai in Italia è stat istituita l'emergenza solo il 31 gennaio. serve a fare chiarezza". Lo ha detto Paolo Romani di Forza Italia in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it