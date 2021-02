(Agenzia Vista) Milano, 24 febbraio 2021 Piano vaccinale Lombardia, Moratti: “Indirizziamo vaccini verso zone critiche rispettando categorie” “L’altra strategia che abbiamo messi in atto e che partirà da domani è una strategia di contenimento, quindi è un cambio proprio di strategia vaccinale, avendo deciso di andare a vaccinare – rispettando le categorie che sono in fase di vaccinazione, quindi rispettando la chiusura della categoria 1/1bis e gli over-80, quindi: rispettando quelle categorie, ma indirizzando prevalentemente le risorse vaccinali verso quelle zone che rappresentano la maggiore criticità”. Così la Vicepresidente e Assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, intervenendo alla conferenza stampa per illustrare l’aggiornamento del 'Piano vaccinale anti-Covid' della Regione, trasmesso in diretta su Facebook. / Facebook Lombardia Notizie Online Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev