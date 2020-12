(Agenzia Vista) Roma, 25 dicembre 2020 Piazza San Pietro deserta durante Urbi et Orbi di Natale, celebrata al chiuso al palazzo apostolico Le immagini di Piazza San Pietro deserta durante la benedizione Urbi et Orbi di Natale. Papa Francesco ha celebrato la benedizione nell’aula delle benedizioni del palazzo apostolico, invece di tenersi come di consueto dalla loggia di Piazza San Pietro. Durata: 01_02 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev