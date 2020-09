(Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2020 Camera con Vista, la trasmissione di Alexander Jakhnagiev in onda su La7 domenica alle 10.15 e in replica lunedì alle 01.00 di notte. Da Berlusconi a Briatore, dai no mask agli appelli di attori e cantanti per l'uso della mascherina, il meglio del dietro le quinte dell'estate italiana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev