Pnrr, Draghi: "1,2 miliardi per Made in Italy improntato su capacità innovativa"

(Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2021 "Uno degli obiettivi principali della Missione 1 è favorire l'internazionalizzazione e la crescita dimensionale delle imprese, soprattutto nei settori più innovativi e strategici. In questo senso vanno gli interventi nell'ambito del Fondo per l'internazionalizzazione la cui dotazione è di circa 1,2 miliardi di euro, e quelli specifici sui settori ad alta tecnologia come l'aerospazio. In generale, gli investimenti su ricerca e sviluppo contribuiranno a un Made in Italy improntato sempre di più alla capacità innovativa". Lo ha detto il premier, Mario Draghi, nel corso delle repliche alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev