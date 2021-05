(Agenzia Vista) Bari, 03 maggio 2021 "Dobbiamo avere la capacità di sorprendere l'Europa perché non dobbiamo nasconderci, presidente, che un pò di diffidenza da parte della commissione europea c'è stata per l'Italia e la nostra capacità di realizzare riforme rispettando i tempi". La ministra Maristella Gelmini, oggi a Bari per incontrare il governatore pugliese Michele Emiliano e il sindaco di Bari. Regione Puglia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev