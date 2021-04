Pnrr, Santillo (M5s): "Coronamento lavoro di Conte in Europa, ora pronti a metterlo in pratica"

(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2021 "Il Pnrr votato dal Parlamento è il coronamento lavoro di Conte in Europa. Ora pronti a mettere a terra 230 miliardi per transizione ecologia, sanità, infrastrutture e investimenti al Sud. Arriverà anche la proroga al superbonus allargandola anche ad alberghi e strutture ricettive. Così Enrico Borghi del Partito democratico in una dichiarazione. Così Agostino Santillo del Movimento 5 stelle in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it