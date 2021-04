Pnrr, Tajani: “Tempi stretti in Parlamento? Piano era conosciuto. Ora facciamo in fretta”

(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2021 “Pnrr era conosciuto. Bisogna fare in fretta per non perdere i fondi europei. Poi ci sarà tempo per discutere nel Parlamento che svolgerà un ruolo centrale” lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev