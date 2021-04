(Agenzia Vista) Genova, 26 aprile 2021 "L'illustrazione in aula del Pnrr del premier Draghi tratteggia un futuro di crescita e radicale cambiamento per il nostro Paese. Per realizzare tutto questo possiamo seguire un'unica via, quella della semplificazione,per non farlo restare un libro dei sogni". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in conferenza stampa. Facebook Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev