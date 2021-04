Polemica su Erdogan, lascia Von der Leyen in piedi durante visita

Milano, 7 apr. (askanews) - Due delle più alte cariche dell'Unione europea in visita ufficiale in Turchia, ma solo una col diritto di sedersi.È successo ad Ankara, all'incontro fra il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen con il Capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan.Sono in tre, ma nella stanza ci sono solo due sedie, destinate a Michel ed Erdogan. Von der Leyen, unica donna, viene lasciata in piedi di fronte a loro ed esprime la sua perplessità con un chiaro "ehm" e un gesto del braccio.Dopo qualche momento di indecisione le viene offerto di sedersi su un divano più distante, di solito destinato a funzionari di livello più basso secondo il protocollo."'Ehm' è il nuovo termine per 'come non dovrebbero essere i rapporti fre Ue e Turchia' ha twittato il rappresentante tedesco del Parlamento europeo Sergey Lagodinsky, nella commissione che si occupa delle relazioni fra i due paesi, aggiungendo l'hashtag #GiveHerASeat, "datele un posto a sedere".