(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2021 Polemiche durante il lungo intervento di Salvini in Senato, Casellati: "Raddoppiati tempi per tutti" È polemica per l'intervento di Salvini in Senato che si protrae ben oltre i tempi stabiliti, ma la presidente Casellati ferma le polemiche: "Ho segnato tutti i tempi degli interventi con precisione e tutti i Senatori li hanno raddoppiati". /Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev