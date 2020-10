(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre Polizia porta via manifestante al sit-in sovranisti e “no mask” a Piazza San Givanni Un manifestante è stato fermato dalla Polizia durante la manifestazione in Piazza San Giovanni a Roma di sovranisti monetari e “no mask” scesi in piazza contro la “dittatura sanitaria” e per una nuova moneta sovrana sganciata dall’euro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev