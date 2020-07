(Agenzia Vista) Ginevra, 10 luglio 2020 Polmonite in Kazakistan, Oms Casi Covid non diagnosticati "Polmonite atipica in Kazakistan? Sono casi di Covid non diagnosticati, dei falsi negativi. Stiamo lavorando con le autorità locali per chiarire la vicenda". Lo ha dichiarato Michael Ryan, direttore esecutivo del programma delle emergenze sanitarie dell'Oms. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev