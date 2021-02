Milano, 10 feb. (askanews) - "Un grande sindacalista prima ancora che un grande presidente, per noi è stato un maestro e punto di riferimento". Questo il ricordo di Renata Polverini alla Camera ardente di Franco Marini."Un uomo di grande equilibrio - ha aggiunto - il sindacato lo ha visto grande protagonista, la politica non è stata così generosa come lui meritava".