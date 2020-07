(Agenzia Vista) Genova, 28 luglio 2020 Ponte di Genova, Renzo Piano: "Figlio di una tragedia, ostinato come i genovesi" "Figlio di una tragedia, ostinato come i genovesi". Così l'architetto Renzo Piano partecipando all'evento concerto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta dal Maestro Antonio Pappano, in occasione della serata “Il Nuovo Ponte di Genova: Costruire il Futuro”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev