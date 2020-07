(Agenzia Vista) Roma, 08 luglio 2020 Ponte Genova, Toninelli (M5s): "No concessione a Benetton. Pd non faccia come Salvini" L'ex ministro dei Trasporti ed esponente del M5s Danilo Toninelli sulla concessione del Ponte di Genova ad Autostrade: "La linea nostra non cambia di un centimetro il ponte non deve essere dato ai Benetton" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev