(Agenzia Vista) Genova, 27 aprile 2020 Ponte Morandi, Toti: “Riuscire a costruirlo in questi tempi è stato straordinario” Così il Presidente della regione Liguria Giovanni Toti nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus, ha commentato anche i lavori per la ricostruzione del ponte morandi . / Fonte Giovanni toti Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev