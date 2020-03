(Agenzia Vista) Bologna, 21 marzo 2020 Porta fuori il cane a forza, denunciata a Bologna. Il servizo Proseguono i controlli per verificare che la gente esca di casa solo per necessità, e continuano ad aumentare le denunce. A Calderara una signora stava trascinando a forza il proprio cane fuori casa. In questo servizio alcuni degli ultimi casi scoperti dai Carabinieri di Bologna, che hanno anche ricevuto una torta di ringraziamento Courtesy Ètv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev