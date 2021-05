Porto, veglia di Amnesty per l'India prima del Social Summit Ue

Roma, 7 mag. (askanews) - Migliaia di candele accese a terra in piazza a Porto, in Portogallo, davanti a una delle sedi dell'European Social Summit e del vertice che si terrà tra Ue e India.Una dimostrazione organizzata da Amnesty International, un tributo silenzioso alla società civile indiana, alle migliaia di morti per Covid-19 nel Paese e a difesa dei diritti umani. Amnesty denuncia la mancanza di dialogo e di libertà di espressione in India."Cogliamo l'occasione per chiedere la fine del silenzio e della repressione dei difensori dei diritti umani, avvocati, giornalisti, preti e studenti che non sono d'accordo con le posizioni del governo" ha detto Pedro Neto, direttore esecutivo Amnesty International Portogallo, secondo cui la situazione pandemica in India è "legata alla mancanza di dialogo del governo con la società civile o con le organizzazioni che sono sul territorio a contatto con le comunità. La mancanza di dialogo contribuisce al carattere caotico della situazione sanitaria".