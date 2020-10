(Agenzia Vista) Taranto, 12 ottobre 2020 Posa della prima pietra dell'ospedale San Cataldo, Emiliano: "Giorno di festa per Taranto" Il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, in un video su Facebook: “Oggi è un giorno di festa per Taranto, questo ospedale sarà il più grande e moderno della regione. Un’emozione attesa 40 anni. Poi ci sarà l’inaugurazione del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, che in futuro sarà ospitato proprio in questo ospedale”. Facebook Michele Emiliano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev