Poste, impatto Covid-19: -30% di utili nel mese di marzo

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2020 Poste Italiane ha presentato i conti del primo trimestre che mostrano utili in calo, ma confermano la sostanziale tenuta del fatturato e l’incremento del business dell’e-Commerce. L'amministratore delegato Matteo Del Fante ha sottolineato inoltre l’accelerazione positiva impressa dai vincoli alla mobilità all’uso sempre più esteso dei servizi digitali di Poste. Commentando il rendiconto contabile del primo quarto l’Ad ha innanzitutto rivolto un pensiero alle comunità e alle persone colpite dal Covid-19, ringraziando i dipendenti “per l’impegno e il senso del dovere dimostrati”, un sentimento di forte coesione che ha unito l’azienda e un segnale di grande attenzione verso il Paese. “Poste – ha aggiunto l’Ad - ha rapidamente adeguato la propria operatività, per garantire i servizi essenziali ai nostri clienti e fornire il più ampio supporto al Paese, in linea con il suo ruolo di dorsale strategica per l'Italia”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev