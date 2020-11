Preghiera della santona di Trump: "sento il suono della Vittoria"

Milano, 5 nov. (askanews) - Virale. Anche se il conteggio è ancora in corso e si profila una battaglia legale sul lungo periodo, la consigliera spirituale del presidente americano uscente Trump, Paula White, sostiene di sentire "un suono di vittoria" e che "angeli sono stati mandati dall'Africa proprio adesso" nel "nome di Gesù".Nel tentativo di rafforzare la candidatura di Trump alla presidenza, White è stata spesso avvistata con il presidente repubblicano per guidare le preghiere alla Casa Bianca. E ora con questo video virale su Internet. Milioni di americani si sono detti "disgustati", altri hanno condiviso con una risata. Molti hanno preso in giro Donald Trump e la sua fede "insolita" negli evangelici.Nel video, si può sentire White che dice:"Sento un suono di vittoria. Il Signore dice che è fatta. Perché ho sentito, vittoria, vittoria, vittoria!" Ha aggiunto: "Gli angeli vengono mandati proprio ora... Gli angeli sono stati spediti dall'Africa proprio ora. Stanno arrivando qui, nel nome di Gesù". E continua poi il suo canto in latino.