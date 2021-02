Presidente Toyota critica capo Comitato Olimpico: frasi sessiste

Milano, 10 feb. (askanews) - Il presidente del gruppo Toyota, frai principali sponsor delle Olimpiadi di Tokyo, ha duramentecriticato i commenti ritenuti sessisti del numero uno delComitato organizzatore (Tocog), Yoshiro Mori, secondo cui ledonne "parlerebbero troppo allungando a oltranza le riunioni". Aleggere il duro messaggio di Akio Toyoda, è stato il direttoredella comunicazione Jun Nagata durante la presentazione dei contitrimestrali, chiusi con un balzo dell'utile operativo del 54% euna revisione al rialzo delle stime di vendite e profitti perl'esercizio 2021."Siamo delusi dai recenti commenti del Presidente delTocog (Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpicidi Tokyo), che sono contrari ai valori che Toyota rispetta esostiene. Questo è il messaggio del presidente Toyoda. Ne abbiamodiscusso a fondo al nostro interno e per veicolare i valori diToyota abbiamo deciso che non potevamo restare in silenzio".Tornando ai risultati, Toyota ha voluto tranquillizzare i mercatisulla crisi di chip che sta colpendo il settore e ha alzato gliobiettivi di vendita e produzione 2021 del 3,3% a 9,73 milioniveicoli. "Per ora non registriamo significativi cali dellaproduzione", ha detto il Cfo Kenta Kon, spiegando che il gruppoha aumentato le scorte di chip e che sta tenendo i fornitoricostantemente aggiornati sui piani di produzione.