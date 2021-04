Presidenza Copasir, Meloni: “Nessun problema con la Lega. Ma spetta all’opposizione”

(Agenzia Vista) Roma, 8 aprile 2021 “Il nostro non era un ultimatum e un tentativo di rispondere alla vulgata secondo cui la presidenza del Copasir sia un problema tra Lega e Fratelli d’Italia. È un problema tra maggioranza e opposizione, un problema di rispetto tra pesi e contrappesi” sono le parole della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a margine del convegno “Le nuove reti per l’industria italiana e per i consumatori” all’Hotel Nazionale di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev