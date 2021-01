(Agenzia Vista) Lisbona, 05 gennaio 2021 Presidenza portoghese, Michel: “Questo deve essere momento per far progredire l’UE” “Lo vedete: un'agenda che è ambiziosa nel senso positivo del termine e una ferma volontà di essere pienamente mobilitati. Sono contento, in ogni caso, Antonio, di poter contare su una cooperazione che lo so, sarà molto stretta, molto forte, perché noi condividiamo queste stesse convinzioni europee e pensiamo che nord o sud, est o ovest, ovunque sul territorio dell'Unione europea siamo sulla stessa barca e abbiamo la stessa convinzione che questo deve essere un momento per far progredire l'Unione europea al servizio dei 450 milioni di cittadini europei.” Così il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel durante la conferenza stampa congiunta con il Primo ministro portoghese António Costa a Lisbona. / EbS – European Union 2021 00_39 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev