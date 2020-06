(Agenzia Vista) Milano, 16 giugno 2020 Presidio Cgil, Cisl e Uil a Milano, i familiari delle vittime nelle Rsa: “Siamo stati abbandonati” Cgil, Cisl e Uil hanno indetto tre giorni di mobilitazione regionale in cui sono stati organizzati altrettanti presidi sotto Palazzo Lombardia a Milano per “un nuovo patto per la salute”. Nel corso del primo, dal titolo “Le Rsa non sono ospedali. Testimoni di una strage: 6000 vittime tra gli anziani", hanno preso la parola anche i familiari delle vittime che hanno perso la vita nel coso dell’emergenza nelle strutture di cura per anziani, presenti anche alcuni operatori delle Rsa stesse. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev