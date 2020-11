(Agenzia Vista) Milano, 7 Novembre 2020 Presidio dei lavoratori dello spettacolo a Milano: “Aiuti subito o molte famiglie a rischio” “Siamo tutti fermi da mesi. Chiediamo allo Stato e alla Regione di darci aiuti dato che non abbiamo un reddito di continuità e abbiamo bisogno di un sostegno. Senza di questo molte famiglie rischiano di finire per strada”. Così i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo che il 7 novembre hanno manifestato a Milano sotto il palazzo di Regione Lombardia chiedendo un sostegno e un piano di regole per poter ripartire in sicurezza. Durata 02_27 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev